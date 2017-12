Alabama : le démocrate officiellement déclaré vainqueur de la sénatoriale

Les autorités de l'Alabama ont validé jeudi l'élection, le 12 décembre dernier, du démocrate Doug Jones au poste de sénateur de l'État du sud des États-Unis après le rejet par la justice d'un recours déposé par son adversaire républicain Roy Moore.

Doug Jones a remporté le siège laissé vacant en février dernier par le républicain Jeff Sessions, nommé à la tête du département de la Justice par Donald Trump, avec une avance de 22.000 voix environ, ou 1,6 point de pourcentage. L'Alabama n'avait plus connu de sénateur démocrate depuis un quart de siècle.

Today marks a new day for Alabama and our nation. pic.twitter.com/iPgt4D1jPw