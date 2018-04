Affaire Skripal : les diplomates russes expulsés d'Allemagne sont à Moscou

Quatre diplomates russes expulsés d'Allemagne dans le cadre de représailles occidentales après l'empoisonnement de l'ex-agent Sergueï Skripal sont arrivés à Moscou pendant le week-end.

"Ils sont maintenant à Moscou, ils ont quitté l'Allemagne pendant le week-end", a indiqué le porte-parole de l'ambassade russe à Berlin, Denis Miskerine, alors que Moscou avait jusqu'à ce lundi pour rappeler ces quatre diplomates liés selon Berlin au renseignement russe.

Plus de 150 expulsions de diplomates russes. Le ministère allemand des Affaires étrangères n'a pas réagi immédiatement à cette annonce, qui s'inscrit dans une vague historique d'expulsions de diplomates. Au total, le Royaume-Uni et ses alliés, notamment de l'Union européenne et de l'Otan, ont annoncé plus de 150 expulsions de diplomates russes de leurs territoires.

Washington mène ce mouvement, Donald Trump ayant validé l'expulsion de 60 "espions" russes, la plus importante expulsion de diplomates russes en poste aux États-Unis. La Russie a riposté par des mesures identiques envers un nombre équivalent de diplomates de ces États.