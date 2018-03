Mickey débarque sur de vraies pièces de monnaie

Pour les 90 ans de la souris de Disney, la Monnaie de Paris marque le coup. Elle va diffuser dès mardi deux millions de pièces gravées à l'image du héros de dessin animé, révèle Le Parisien. Et ce ne seront pas des jouets mais bel et bien de la monnaie avec laquelle il sera possible de payer des achats, même si ceux qui en feront l'acquisition devraient a priori les garder comme pièces de collection.

Beaucoup de sollicitations. Trois modèles seront disponibles : des pièces de 10 euros, d'autres en argent de 50 euros et enfin des pièces en or de 200 euros. Mickey, représenté de manière vintage, sera à chaque fois mis en scène devant des paysages ou des monuments français, comme la Tour Eiffel ou le Mont Saint-Michel. C'est la firme Disney qui a pris l'initiative de solliciter la Monnaie de Paris. L'institution française confie d'ailleurs recevoir beaucoup de demandes mais faire peu d'élus en rejetant 99% des sollicitations. Le choix des représentations doit par ailleurs être validé par le ministère de l'Economie et respecter les valeurs de la République.

La pièce de 200 euros en or. Capture d'écran Twitter.

Des héros divers depuis 2014. Depuis 2014, la Monnaie de Paris a néanmoins fait preuve d'ouverture en permettant aux pièces d'être frappées de plusieurs personnages tels qu'Asterix ou Picsou. Avis aux collectionneurs : pour se procurer les versions Mickey, il faudra se rendre à la Poste, chez des revendeurs numismatiques, à la boutique de la Monnaie de Paris et même dans certains bureaux de tabac, uniquement pour les pièces de 10 €.