Val-de-Marne : un centre d'appels de livraison de drogue démantelé

Un numéro unique pour des livraisons de drogue à domicile : huit hommes soupçonnés de fournir des centaines de clients du Val-de-Marne et de Paris à travers un centre d'appels ont été interpellés mi-mars, a fait savoir jeudi le parquet de Créteil.

Cannabis et cocaïne. "Il y avait un numéro de téléphone à appeler, joignable sept jours sur sept, 24 heures sur 24, pour passer commande et être livré à domicile", en cannabis ou cocaïne, a expliqué le parquet, confirmant une information du journal Le Parisien. "Lorsqu'il y avait un arrivage de stupéfiants, ce numéro envoyait un message à plusieurs centaines de clients", a-t-il ajouté.

8 interpellations. Les membres de ce réseau avaient mis en place un système totalement indépendant, avec notamment "un gérant du centre d'appels, des convoyeurs qui acheminaient la drogue depuis les Pays-Bas, des livreurs, un co-gérant qui faisait office de nourrice", selon le parquet. Les huit hommes ont été interpellés et mis en examen à la mi-mars, au terme d'une enquête préliminaire de la police judiciaire du Val-de-Marne, déclenchée par un renseignement anonyme en novembre. Six d'entre eux ont été placés en détention provisoire et deux sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction qui poursuit désormais les investigations.