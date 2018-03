Savoie : un skieur indemne après une chute spectaculaire de 150 m

Un skieur de randonnée de 23 ans est ressorti indemne d'une chute spectaculaire lui faisant sauter plusieurs barres rocheuses et retomber 150 mètres de dénivelé plus bas, à Bonneval-sur-Arc, en Savoie. Le jeune homme, qui était venu skier à Val d'Isère et randonnait avec plusieurs autres personnes sur le domaine voisin de Bonneval, était arrivé en premier sur une corniche quand celle-ci a cédé, a raconté le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Modane.

"Il a vraiment eu de la chance." "Il a sauté plusieurs barres rocheuses. Ce sont des randonneurs qui l'ont dégagé, il était enseveli et n'avait que la tête et un bras qui dépassaient de la neige. Il était indemne, même pas un bras cassé ni mal à la tête !", a souligné le PGHM. Le miraculé a été simplement évacué à la zone d'atterrissage de l'hélicoptère de Modane et n'a pas eu besoin d'être soigné. "On lui a fait fait comprendre qu'il avait vraiment eu de la chance !".