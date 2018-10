Saisie de 10 tonnes de cigarettes dans le port du Havre

Les douaniers du Havre ont saisi la semaine dernière 10 tonnes de cigarettes de contrebande dans un conteneur en provenance de Singapour, a annoncé jeudi le ministère de l'Action et des Comptes publics dans un communiqué.

Un conteneur passé au scanner. Le 6 octobre, les douaniers ont ciblé un conteneur dont les documents de transport "indiquaient qu'il s'agissait de meubles en bois en provenance de Singapour", a précisé Bercy dans ce communiqué. Une visite du conteneur a cependant permis de constater la présence de cartouches de cigarettes, confirmée par un passage au scanner du conteneur.

500.000 paquets. "Au total et après plusieurs heures de travail, les agents de la brigade extérieure Conteneurs du Havre ont dénombré plus de 10 millions de cigarettes de fraude, réparties en 500.000 paquets", selon le communiqué. En 2017, les douaniers français ont saisi plus de 238 tonnes de tabacs de contrebande sur le territoire national.