Un homme se fait rouler sur le pied par un avion à l'aéroport de Londres-Gatwick

L'enquête devra faire la lumière sur les circonstances de ce fait divers. Mercredi après-midi, à l'aéroport de Londres-Gatwick, un bagagiste s'est fait rouler sur le pied par un avion d'une compagnie russe.

"Grièvement blessé à une jambe". Selon les premiers éléments indiqués par Sky News, le bagagiste de la compagnie dnata a été secouru par les urgences. "Il a été grièvement blessé à une jambe et après intervention de nos services sur place, a été transporté" dans un hôpital des environs, a affirmé le porte-parole d'une compagnie d'ambulance.

"Ils ont essayé de soulever l'appareil". "On nous a dit que notre avion avait roulé sur une personne au décollage pour Saint-Pétersbourg. Ils ont essayé de soulever l'appareil. Quelqu'un sait ce qu'il s'est passé ?", a tweeté une passagère de l'avion de cette compagnie russe, qui a aussi posté une photo de l'intervention des secours.

All police, ambulance and fire brigades left. Few more airport service vehicles arrived. Cabin crew just confirmed our plane ran over the foot of ground grew member. Hope he’ll be ok. Waiting for extra plane “parts” as the plane is not operational now. #Gatwick#NoSpyStoryHerepic.twitter.com/lW81TCqhm2