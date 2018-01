Quatre morts et trois blessés dans l'incendie d'une maison dans le Pas-de-Calais

Tragédie dans le Pas-de-Calais. Quatre personnes - deux jeunes sapeurs-pompiers volontaires, âgés de 19 et 32 ans, ainsi que deux jeunes de 16 et 22 ans - ont trouvé la mort dans l'incendie d'une habitation, à Estrée-Blanche, petit village de 1.000 habitants à côté de Béthune.

Trois blessés. "Nous avons maintenant connaissance du bilan exact de cet incendie tout à fait dramatique, qui a causé la mort de deux personnes présentes dans l'habitation, une jeune fille et un jeune homme de 16 et 22 ans. L'incendie a également causé la mort de deux sapeurs pompiers volontaires, qui appartenaient au corps des sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais. Nous avons également à déplorer un troisième sapeur-pompier volontaire, qui est grièvement blessé. Deux adultes, sans doute le père et la mère de cette famille, qui étaient présents dans cette habitation, sont grièvement blessés, mais leurs jours ne sont pas en danger", indique Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais, au micro d'Europe 1.

La mère et le troisième pompier ont été transportés au service des grands brûlés du CHRU Lille. Le père de la famille a été plus légèrement atteint et hospitalisé à Saint-Omer. Des dizaines de pompiers sont sur place pour surveiller une éventuelle reprise du feu, indique notre reporter sur place.

La cause de l'incendie encore inconnue. Le feu s'est déclaré aux alentours de 2h30 dans cette maison individuelle en brique, située dans le centre-ville. Selon Fabien Sudry, "le feu s'est propagé très vite". "Le premier étage", auquel les pompiers avaient accédé pour secourir la famille, "s'est retrouvé cerné par les flammes et pris dans une chaleur intense", a rapporté le préfet, de sorte qu'il a fallu du temps avant que les secours puissent pénétrer dans la maison pour vérifier si d'autres corps que ceux des deux pompiers s'y trouvaient. La raison de l'incendie est encore inconnue.

Les circonstances de la mort inconnues. "Une enquête a été ouverte en recherche des causes de la mort, pour déterminer comment sont décédées ces personnes", a indiqué le parquet de Béthune. La section de recherches de Lille est chargée de l'enquête. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a fait part dans un communiqué "de son immense tristesse". Les deux pompiers tués étaient des volontaires du centre de secours de Lillers, dans le Pas-de-Calais, précise le communiqué. "Ce nouveau drame vient tragiquement rappeler le dévouement sans faille dont font preuve nos forces de secours qui côtoient le risque au quotidien. Ils ont la reconnaissance et la gratitude de l'ensemble de la nation", a affirmé Gérard Collomb.