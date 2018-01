Nord : le jeune Téo retrouvé sain et sauf, il s'agissait d'une fugue

La mère de Téo est soulagée. L'adolescent de 12 ans qui avait disparu à Ferrière-la-Grande, près de Maubeuge, dans le Nord, vendredi après-midi, a finalement été retrouvé sain et sauf samedi soir, rapporte La Voix du Nord. Contrarié, Téo avait fugué et trouvé refuge chez sa grand-mère.

Recherches et enquête. Le dernier contact avec sa mère avait eu lieu vendredi vers 17h, après la sortie des cours. Visiblement contrarié, Téo avait raccroché au nez de sa mère avant d'éteindre son téléphone. Il n'était pas rentré chez lui. Craignant le pire, sa mère avait lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux et la police de Maubeuge avait ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Des recherches avaient été lancées et une distribution de tracts a été organisée samedi à Ferrière-la-Grande.

Finalement, la bonne nouvelle est tombée en fin d'après-midi. Téo s'était réfugié chez sa grand-mère près de Saint-Pol-sur-Ternoise, dans le Pas-de-Calais, à 150 kilomètres de chez lui ! Tout est bien qui finit bien donc.