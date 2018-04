Niort : un détenu meurt après un incendie dans sa cellule

Un détenu est mort "vraisemblablement" après avoir inhalé des fumées à la suite d'un incendie dans sa cellule à la maison d'arrêt de Niort, a-t-on appris dimanche auprès du parquet qui privilégiait la piste du suicide.

La piste du suicide privilégiée. Les pompiers, qui sont intervenus samedi soir, ont retrouvé cet homme de 26 ans inconscient. Les surveillants l'ont extrait de sa cellule, où il était seul, et les secours ont tenté de le réanimer sans succès. Une enquête a été ouverte pour rechercher les causes du décès "afin de déterminer avec certitude les causes du départ de l'incendie", a expliqué le vice-procureur de la République de Niort, Pierre Martello, dans un communiqué. Une autopsie sera pratiquée à Poitiers. "Les premiers éléments de l'enquête permettent toutefois de privilégier un geste volontaire du détenu afin de mettre fin à ses jours", a-t-il indiqué.

Une détention provisoire. Ce jeune détenu était en détention provisoire. Il devait comparaître prochainement devant le tribunal correctionnel.