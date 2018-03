Lozère : un mort dans l'accident d'un autogire près de Mende

Le pilote lozérien de 71 ans d'un autogire, un genre de petit hélicoptère, est décédé jeudi dans l'accident de son aéronef près de Mende, a fait savoir le procureur de la République de Mende. La victime, qui avait obtenu son brevet pour voler sur cet engin il y a peu, faisait des exercices de décollage et d'atterrissage lorsque son autogire s'est écrasé dans un secteur boisé du Causse, situé au dessus de Mende.

Quatre heures de recherche. Le pilote et l'engin ont été recherchés à partir de 11 heures et ce, pendant quatre heures. Ils ont été retrouvés à quelques centaines de mètres du point de décollage. L'autogire, propulsé par un moteur et une petite hélice, est un aéronef doté d'un rotor tournant en roue libre. Une enquête a été ouverte sur les causes de l'accident.