Loir-et-Cher : deux fillettes meurent dans l'incendie de leur maison à Gault-du-Perche

Deux fillettes de quatre et neuf ans ont péri dimanche matin dans l'incendie de leur maison à Gault-du-Perche, dans le Loir-et-Cher, a-t-on appris auprès de la préfecture.

L'incendie maîtrisé. La mère de famille qui se trouvait aussi sur le lieu du drame a été sauvée. Intoxiquée, elle a été retrouvée inconsciente à l'arrivée des secours et devait être évacuée par hélicoptère, a-t-on précisé. L'origine de l'incendie restait immédiatement indéterminée. "Une enquête va être ouverte sur les causes du départ du feu qui s'est produit à 9h15", a simplement indiqué la préfecture. L'incendie "a été maîtrisé et ne présentait aucun risque de propagation", a-t-on ajouté.