Intempéries dans le Var : un deuxième corps découvert dans la voiture emportée dans la mer

Le bilan s'est alourdi après les violents orages qui ont frappé le sud-est de la France dans la nuit de mercredi à jeudi. Une deuxième victime a été découverte dans la voiture qui avait été emportée par un fleuve côtier à Sainte-Maxime, dans le Var.

Une voiture et deux corps retrouvés. Vers 10h15, la voiture était échouée, à moitié immergée dans les vagues et renversée sur le toit, à une quinzaine de mètres du littoral. La préfecture du Var a annoncé qu'un deuxième corps avait été retrouvé à bord, celui d'un homme. Le premier corps, retrouvé environ une heure et demie auparavant, est celui d'une femme, a-t-on appris auprès des secours.

Le véhicule qui s'était échoué à une quinzaine de mètres de la plage des Issambres, a été sorti de l'eau et a été occulté de la vue du public, a-t-on appris auprès des gendarmes.

Cinq voitures emportées. "Cinq voitures ont été emportées vers la mer et englouties par la crue de la Garronnette, la rivière entre Sainte-Maxime et Roquebrune, vers 22 heures. Il est certain qu'il y aura un bilan humain, qu'on ne peut encore évaluer à cette heure", avait auparavant indiqué le préfet du Var. Plusieurs témoins avaient "vu au moins un conducteur dans ce véhicule, phares allumés", avait précisé Jean-Luc Videlaine, avant la découverte du corps.