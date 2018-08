Doubs : parti faire son footing, il se fait encorner par un chamois

Vendredi, à la Chapelle-des-Buis dans le Doubs, un jeune homme parti faire son jogging a été attaqué violemment par un chamois. Transporté à l'hôpital sérieusement blessé à la cuisse, il en est ressorti avec douze points de suture, rapporte lundi L'Est républicain.

Le caprin a chargé deux fois. Parisien pour travailler la semaine, Max était revenu dans la région de Besançon vendredi pour un grand bol d'air pur. Parti faire un footing à la Chapelle-des-Buis, au sud-est de Besançon, il s'est fait surprendre au bout de quelques minutes seulement par un chamois. Dans un premier temps, il a entendu un froissement de feuilles, puis, "un bruit de sabots sur le bitume", rapporte-il à L'Est républicain. Mais il était trop tard pour agir : après s'être retourné, "j'ai vu le chamois qui chargeait". Le jeune homme de 24 ans l'a repoussé de la main mais le caprin est revenu de suite à la charge et le touche à la jambe. La cuisse de Max est entaillée par une corne de l'animal à quelques centimètres seulement de l'artère fémorale.

Une voiture s'arrête. Paniqué et saignant abondamment, Max arrive quand même à appeler à l'aide. Alors qu'une première voiture passe sans s'arrêter, il arrive à joindre avec son téléphone les pompiers. Il peine cependant à communiquer sa position. Heureusement, un deuxième véhicule passe. Au volant, Nicole et sa fille n'hésitent à pas à stopper et appellent à leur tour les secours.

Une ITT de sept jours. Décidément chanceux, Max voit alors encore une voiture s'arrêter avec à son bord un médecin. Mis en position de sécurité et rassuré, il est ensuite pris en charge par les secours qui le transportent à l'hôpital de Besançon. Celui qui a vu son dernier moment venir est finalement ressorti avec 12 points de suture de part et d'autre de sa cuisse et une interruption totale de travail de sept jours.