Deux cadavres retrouvés route des Crêtes à la Ciotat

Deux cadavres ont été retrouvés jeudi sur la route des Crêtes à la Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. La mort de ces deux personnes n'est pas concomitante, selon les premiers éléments de l'enquête. Les policiers de la Ciotat ont retrouvé deux corps qui n'étaient pas dans le même état de décomposition, a précisé une source policière, confirmant une information de la Provence.

Jeudi soir, on ignorait encore la cause de la mort des deux personnes, non identifiées. La route des Crêtes, qui relie Cassis à La Ciotat, est très sinueuse et surplombe la Méditerranée. Elle est régulièrement le théâtre de suicides et d'accidents d'escalade ou de randonnée.