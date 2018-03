Deux braqueurs arrêtés pour un vol de bijoux au Luxembourg

Un mandat d'arrêt européen avait été délivré à leur encontre. Deux hommes, activement recherchés par un juge d'instruction luxembourgeois, ont été écroués jeudi par un juge de la cour d'appel de Paris, selon les informations du Parisien. Yassin, 33 ans, et Bilal, 32 ans, sont soupçonnés d'avoir, en février dernier, agressé et ligoté un couple fortuné du Grand-Duché et d'avoir dérobé 900.000 euros de bijoux.

Extradition. Les deux compères, connus des services de police, s'apprêtaient à commettre une autre agression à domicile, en Suisse cette fois-ci. Lors de leurs perquisitions à Paris et au Bourget, les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme ont mis la main sur 9.500 euros en liquide ainsi que des bijoux. Yassin avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de braquages et de viols. Il écope de sa première condamnation en 2002, alors qu'il n'a encore que 17 ans, lorsqu'il braque un salon de coiffure à Paris et où il laisse tomber sa carte d'identité. Les deux hommes devraient être extradés vers le Luxembourg dans les prochaines semaines.