Charente-Maritime : une fillette de 4 ans opérée après s'être fait mordre au visage par un chien

C'est une rencontre qui a mal tournée. Une petite fille de quatre ans et demi s'est fait mordre par un chien vendredi soir au sein du camping Le Bellevue, à Arvert, en Charente-Maritime, précise Sud-Ouest.

Passée au bloc opératoire. La petite fille a eu trois dents arrachées et une quarantaine de points de suture à l’œil et au menton. Le chien qui appartient aux touristes situés sur l'emplacement voisin de la victime et de sa famille est un akita nu, une race aussi bien connue pour leur patience que pour leur compétence de chien de garde. La fillette a été prise en charge au centre hospitalier de Rochefort, qui a préféré la transférer à l'hôpital de Bordeaux. La petite fille est ensuite passée au bloc opératoire. Quant à ses parents, ils ont décidé de porter plainte.