Attaques dans l'Aude : quand l'assaillant "m'a vu, il m'a couru après"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

"J'ai compris tout de suite." Christian, policier à la retraite, était dans le supermarché U de Trèbes, en train de faire ses courses, lorsque Redouane Lakdim est a fait irruption dans l'établissement, vendredi. "J'ai attrapé ma femme, ma belle-sœur et les clients qui étaient à côté", pour les mettre à l'abri dans un réfrigérateur, a-t-il confié au micro d'Europe 1.

"J'ai foutu le camp." Il est ensuite retourné "à proximité" de l'assaillant, qui "avait une arme de poing et un couteau" : "Quand il m'a vu, il m'a couru après. (...) J'ai foutu le camp." Christian a finalement réussi à sortir du supermarché et a donné la "position" et le "signalement" du preneur d'otages aux gendarmes présents.