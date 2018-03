Alsace : retranché chez lui, il éventre son chien et le jette par la fenêtre

Un homme d'une soixantaine d'années qui s'était retranché dimanche avec un couteau chez lui à Haguenau (Bas-Rhin) a éventré son chien avant de jeter le cadavre par la fenêtre, selon la police. Considéré comme dangereux, le suspect a été maîtrisé après l'intervention du Raid et du GIPN. Durant l'intervention, il a menacé des policiers avec son couteau.

L'alerte avait été donnée vers 8 heures dimanche matin par la femme du sexagénaire qui était venue se réfugier au commissariat de la commune. Affirmant avoir été violentée par son mari, elle s'était présentée au poste de police en appelant au secours. Le sexagénaire s'est alors retranché avec une arme dans son appartement du centre-ville de Haguenau où il a éventré son chien et jeté son cadavre par la fenêtre.

D'importants moyens de police et de gendarmerie ont été déployés sur place avant l'intervention des unités spécialisées. Vers midi, après une phase de négociation, le Raid et le GIPN sont intervenus et ont maîtrisé l'individu. La raison pour laquelle le sexagénaire a "disjoncté" n'était pas connue dans l'immédiat. "L'enquête se poursuit", selon la police. "Il y aura certainement une expertise psychiatrique, c'est juste dommage pour le chien", a commenté à la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Bas-Rhin.