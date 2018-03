Le Premier ministre, Georges Pompidou, décide la réouverture de la Sorbonne dans l'espoir de calmer le jeu... Sans résultat. Le conflit, désormais social et plus seulement étudiant, paralyse le pays. Nuits et jours, les reporters d'Europe n°1 sont sur le terrain et constatent le fossé qui se creuse entre étudiants et syndicats.

Réalisation : Sébastien Guidis Rédaction en chef : Fabienne Le Moal Présentation : Thierry Geffrotin Journaliste : Jean-Gabriel Bourgeois Archives : Sylvaine Denis Pour réécouter l'épisode 1 : De Nanterre aux premières barricades cliquez ici.

Pour réécouter l'épisode 2 : La contestation étudiante grandit jusqu'à "La nuit des barricades"cliquez ici.

Pour réécouter l'épisode 3 : L’embrasement cliquez ici.