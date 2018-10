Interdiction de la burqa dans l’espace public en France : le comité des droits de l’Homme de l’ONU devrait se prononcer

Chaque jour, Vincent Hervouet traite d’un sujet international.

Le comité des Droits de l’Homme de l’ONU va demander à la France d’abroger la loi qui interdit la Burka.

Et Monsieur Dupont se demande "de quoi je me mêle ?". Et Monsieur Durand passe en revue les terres de misère sans aucun droit, les terres grises qui retournent à la sauvagerie, les terres prospères où les libertés réelles sont menacées par la technologie, les inégalités.

Vraiment, que d’urgences pour les droits de l’homme et de la femme !

Alors, avec ce comité qui veut interdire l’interdiction de la Burka, l’Onu se caricature comme un machin sans tête, hypocrite et vain.

Air connu. Procès facile.

Mais en l’occurrence, l’Onu, c’est un groupe de 18 juristes. Des profs de fac. Ils préfèrent les avions en classe Affaires aux amphithéâtres, c’est leur droit. Le président est israélien. Les vice-présidents viennent d’Italie, Monténégro, États Unis, Égypte. Le rapporteur, du Suriname. Ce n’est pas une assemblée de talibans. L’Arabie Saoudite ne s’y est pas acheté une place avec ses pétrodollars.

Ce sont des experts indépendants.

Indépendants, on l’espère. C’est un comité d’experts, pas l’assemblée générale, ni un tribunal onusien. Ils donnent leur avis au comité des Droits de l’homme qui lui-même dépend du Haut-commissariat aux Droits de l’homme, le truc dans le machin si j’ose dire. Le Haut-commissaire lui-même n’a aucun pouvoir de contrainte.

C’est juste un point de vue de juristes qui vivent à dix mille pieds.

Mais comme la France a signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, deux femmes ont pu saisir le comité pour se plaindre qu’on leur interdise de porter la burka dans les lieux publics.

Les pauvres se victimisent mais prétendre que l’Onu condamne la France. est faux. Dire que la loi de 2010 interdisant le niqab et la Burka est islamophobe ignore qu’elle interdit de cacher son visage dans l’espace public pour d’évidentes raisons de sécurité.

Une loi tellement appliquée que Rédoine Faïd en cavale se cachait sous une burka pour passer inaperçu !

ONU soit qui mal y pense !