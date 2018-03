Village Médias - Invité : Thomas Sénécal, Margot Laffite, Manon Quérouil - Bruneel, Malek Dehoune - 23/03/18

Village médias avec Philippe Vandel, c’est l’actualité des médias, de la télé à la radio, de la presse écrite aux réseaux sociaux, des shows populaires aux publications les plus pointues, dénuée d’a priori, mais non de bienveillance. Avec les infos de base (les audiences évidemment) et des chroniqueuses et chroniqueurs au ton singulier. Village médias, car les médias sont les vigies et les messagers du village global.

Invités : Thomas Sénécal, Journaliste - Rédacteur en chef de la Formule1 à Canal+ Margot Laffite, Journaliste à Canal+, pilote automobile Manon Quérouil - Bruneel, Grand Reporter, auteur de La Part du Ghetto chez Fayard Malek Dehoune, "ancien" dans une cité