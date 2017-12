Un dimanche de cinéma - 31/12/17

Toute l’actualité du 7ème art par celles et ceux qui le font. Acteurs, réalisateurs, techniciens et producteurs évoquent leur actualité et leurs projets ou s’interrogent sur l’avenir du cinéma. L’émission emmène aussi l’auditeur dans les grands festivals, sur les plateaux de tournage ou dans les salles de montage. Enfin, de grands critiques se retrouvent pour débattre des films en salles. Ça tourne !

L’invité : Didier Bourdon : Garde alternée Gros plan : Bilan 2017 et perspectives 2018 avec Sidonie Dumas, productrice Gaumont L’Avis des autres : « Kedi / Heartstone / L'échange des princesses / Tout l'argent du monde » avec Stéphanie Belpêche (JDD) / Caroline Vie (20 minutes) / Baptiste Liger (Lire-L’Express-Technikart) Musique de film : films de réveillon