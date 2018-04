Un dimanche de cinéma - 01/04/18

Toute l’actualité du 7ème art par celles et ceux qui le font. Acteurs, réalisateurs, techniciens et producteurs évoquent leur actualité et leurs projets ou s’interrogent sur l’avenir du cinéma. L’émission emmène aussi l’auditeur dans les grands festivals, sur les plateaux de tournage ou dans les salles de montage. Enfin, de grands critiques se retrouvent pour débattre des films en salles. Ça tourne !

L’invité : Virginie Efira pour « Croc blanc » Gros plan : « Sorcerer» de Friedkin ( French Connection, L’Exorciste ) : les coulisses d’un échec cuisant avec Samuel Blumenfeld, journaliste au Monde, auteur de « Sorcerer, sur le toit du monde » aux éditions Rabbia. L’Avis des autres : « Vent du nord / Carnivores / Ready Player One / le collier rouge » avec Stephanie Belpêche (JDD)/ Geoffrey Crété ( Ecran Large ) / Renaud Baronian (Le Parisien ) Musique de film : : "Le cinéma de Jacques Prévert" (double CD des chansons et musiques de ses films)