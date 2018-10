Toute l’info du week end - 14.10.18

Parce que l'actualité ne s'arrête jamais, Bernard Poirette, nouvelle voix de la station, informe avec rigueur et dans la bonne humeur les auditeurs. Au programme de ces trois heures d'antenne, des interviews menées par Bernard Poirette, la politique vue par Nicolas Beytout, le journal des sports et la culture avec les journalistes de la station. Sans oublier les sciences avec Alain Cirou, les questions environnementales par Allain Bougrain-Dubourg, les balades gourmandes de Vanessa Zha et Marion Sauveur et la météo de Valérie Darmon!

07h45

L’interview Passion Secrète - Renaud Capuçon, passionné de stylos

08h15 L’invité actu : - Olivier Schwartz, directeur scientifique de l’Institut Pasteur 08h35 L’invité culture - Jean Van Hamme, scénariste, créateur des BD « XIII »