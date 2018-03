"La fille dans les bois", Peter Cat Recording Co. et des caricatures de Vladimir Poutine

Des dessins, un livre et une musique partagés par Maud Descamps, Nicolas Carreau et Valentin Riglet-Brucy.

- L’élection de Vladimir Poutine pour un quatrième mandat dimanche dernier a donné des idées aux dessinateurs du monde entier : le Portugais Vasco Gargalo, l’Autrichien Marian Kamensky et l’Italien Tomas.

https://www.cartoonmovement.com/cartoon/47817

https://www.cartoonmovement.com/cartoon/47711

https://www.cartoonmovement.com/cartoon/47735

- La fille dans les bois de l’Américaine Patricia MacDonald. Du suspense, du suspense, du suspense ! Aux éditions Albin Michel.

- L’étonnant collectif Peter Cat Recording Co. tout droit venu d’Inde, nous épate avec un style improbable, entre jazz de crooner et musique psychédélique. Découvrez cet univers aussi tellurique qu’éthéré sur l’album "Portrait of a time : 2010-2016", sur le label Panache.

https://www.youtube.com/watch?v=FZ2zdtlR_QQ