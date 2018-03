Quel est le mot le plus utilisé dans le rock n’roll ? Quelle est l'heure idéale pour écouter un slow ? Qui est numéro 1 des ventes de disques à Tahiti ? Et Brian May... perruque ou cheveux naturels ? Et d’ailleurs, qui diable est Brian May ? “Shuffle” répond à ces questions ébouriffantes avec des infos exclusives, des interviews en mouvement, un peu de mauvaise foi, et surtout beaucoup de bonne musique.