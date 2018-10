Avec Emilie Mazoyer, deux fois plus de musique, deux fois plus de coups de cœur ! Des sessions live, des interviews exclusives, les choix musicaux des auditeurs et leurs questions aux artistes. Deux heures pour partager la musique avec passion et bonne humeur !

Invité : Dominique A, Chanteur, sortir l'album "Toute latitude" (le 9 mars)