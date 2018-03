Samedi Roumanoff - 24/03/18

Anne Roumanoff et sa bande épluchent, cuisinent et assaisonnent l’actu de la semaine avec un invité people ou politique. Au menu de Samedi Roumanoff : du salé, du sucré, plein d’humour et de fous rires.

Invités : Jean-Luc Reichmann, Animateur de télévision Mickael Quiroga, Humoriste Chroniqueurs : Léa Lando, Humoriste Jean-Philippe Visini, Humoriste Jocelyn Lemoisne, Humoriste BEN H, Humoriste