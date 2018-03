Eva Roque vous invite à regarder France 5, dimanche soir. L'image sera en noir et blanc et c'est normal, car la chaîne diffuse un documentaire de Patrice Duhamel sur Mai 68, "Mai 68, les coulisses d'une révolte". "J'ai rarement vu un film aussi didactique et précis concernant ces mois de révolte", confie la chroniqueuse.