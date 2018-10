Chaque jour, Marcel Ichou décrypte un fait d'actualité en lien avec la santé.

Maladie de Parkinson : quelles sont les dernières avancées ?

Catherine Laborde raconte son combat contre la maladie de Parkison à travers un livre intitulé "Trembler", l’occasion pour le docteur Marcel Ichou de revenir sur cette maladie et sur les traitements possibles.

Les tremblements sont un des symptômes de la maladie de Parkinson au même titre que la lenteur des mouvements et une certaine raideur des membres.

Comme l’Alzheimer, la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui attaque les cellules. Elle est notamment causée par la destruction des neurones qui produisent la dopamine, l’hormone de la motivation et du plaisir qui agit également sur la réflexion et la mémoire de travail.

La maladie évolue sur plusieurs années et plusieurs signes doivent alerter comme la difficulté à marcher à se souvenir des choses.

Il existe des traitements à base de dopamine mais qui permettent seulement de ralentir l’évolution pas de la guérir. Les traitements médicamenteux visent à pallier le manque de dopamine soit en mimant l’action de la dopamine, soit en administrant une substance qui sera transformée en dopamine, soit en donnant une substance qui bloque la dégradation de la dopamine. Ils sont donnés par voie orale dans la majorité des cas.

Il est également possible d’avoir recourt à la chirurgie avec l’implantation d’électrodes dans le cerveau pour provoquer une stimulation cérébrale profonde. Cette chirurgie est à pratiquer avec parcimonie car elle peut être dangereuse et provoquer de nombreux effets indésirables.

L’espoir le plus grande dans la lutte contre la maladie de Parkinson se situe dans l’immunothérapie et les cellules souches.