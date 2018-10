Jogging et pollution : pourquoi cela peut-il être dangereux ?

Chaque jour, Marcel Ichou décrypte un fait d'actualité en lien avec la santé.

Jogging et pollution : pourquoi est-ce que cela peut être dangereux ?

Si on regarde les données atmosphériques de ce week-end en France, il était fortement déconseillé de faire du sport.

Les particules polluent l’air et la pratique du sport nous amène à consommer plus d’air pollué. À terme, cela peut entrainer des complications respiratoires comme une irritation des voies aériennes ou de l’asthme, des réactions allergiques ou, dans les cas les plus graves, cela peut aller jusqu’au cancer des poumons.

Si notre ville est polluée et que l’on souhaite tout de même faire du sport, il est préférable de se munir d’un masque antipollution et non pas un masque comme ceux des chirurgiens qui ne servent strictement à rien.

Pour une meilleure respiration lors de la pratique du sport, il est important de rappeler qu’il faut inspirer par le nez et expirer par la bouche.