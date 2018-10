Bibliothérapie : “Ces psychopathes qui nous gouvernent” de Jean-Luc Hees

Chaque jour, Marcel Ichou décrypte un fait d'actualité en lien avec la santé.

“Ces psychopathes qui nous gouvernent” de Jean-Luc Hees

Ils sont psychopathes, sociopathes, névropathes, ce sont certains des Chefs d’État gouvernant le monde qui les regardent œuvrer, souvent sans réagir. Jean Luc Hees enquête sur ces monstres au pouvoir.

Ils sont psychopathes, sociopathes, névropathes. Ils règnent sur les pays du Caucase ou d’Amérique Latine, sur la Corée du Nord ou sur les Philippines. Ils régissent de façon extravagante la vie de la Maison Blanche ou du Kremlin. Ils violentent et massacrent leur propre peuple comme en Syrie. Ils abaissent leur fonction comme en Thaïlande, tourmentent leurs opposants comme aux Maldives.

Ce sont les Princes qui nous gouvernent, des Princes de l’immoralité, du dérèglement, du narcissisme, de l’aberration, parfois de la démence, de la violence et de son corollaire, la cruauté. Certains sont catalogués par l’ONU comme "criminels de guerre", ou encore ils sont accusés de "génocide". Le monde les regarde œuvrer, souvent sans réagir. Tous n’ont pas commis les mêmes atrocités. Le Président Philippin se vante d’avoir, à plusieurs reprises, tué de ses mains. Donald Trump n’a jamais pointé son revolver sur un passant New Yorkais. Mais tous ces personnages affichent certaines caractéristiques troublantes. Et ils présentent un risque pour la planète. Bachar al-Assad, avec un demi-million de morts sur la conscience, peut mettre le Proche Orient à feu et à sang. Kim un-Jung peut rayer de la carte une ville américaine ou japonaise. Et Donald Trump qui demande souvent à ses conseillers militaires à quoi peut bien être utile une bombe atomique si on ne peut pas s’en servir n’est guère rassurant. En dépit des tragédies du XXe siècle, la longue lignée des monstres se renouvelle dans un monde globalisé, où jamais l’information n’a autant circulé.