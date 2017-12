Pronostics hippiques : le ticket de José Coves ce samedi à Vincennes

Les favoris de José Coves : 13-15-7-6-5-4-3-1.

Quinze trotteurs d’un bon niveau sur les 2.850 m de la grande piste : tel est le scénario de cette 4e course à Vincennes.

D'abord mes cinq priorités : En tête le 13 CALL ME KEEPER. C’est le plus beau palmarès du peloton, il a brillé au plus haut niveau. Autre Suédois de talent le 15 ALFAS DA VINCI. En forme, il n’a pratiquement jamais déçu sur cette piste. Le numéro 7 AUFOR DE MIRE, lui en revanche, vient de briller par son absence à l’arrivée cette fois. Il est bien engagé au 1er poteau de départ, c’est un super coup de poker ! Le numéro 6, A NICE BOY, plus affûté, est aussi en pole position. Il doit revenir au 1er rang. Quant au 5, ARIUS DU DOUET; il est doué mais indiscipliné au moment du départ. On peut encore choisir le 4, UNGARO D’EVA, il visera un petit accessit de même que le 3, SPEED DELICIOUS, plusieurs fois placé a ce niveau. Enfin le numéro 1, SHARK ATTACK, c’est le cheval surprise par excellence !

Mon ticket pour cette 4e course à Vincennes vers 15h15 : le 13-15-7-6-5 ensuite 4-3-1.