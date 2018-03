Les pronostics hippiques - 29/03/2018

Les favoris de José Covès : 1,3,5,,15,14,6,9,8

À Chantilly, 16 pur- sang sont au départ de la troisième course un sprint en ligne droite sur 1.100 mètres en terrain pénible.

D’abord les cinq préférés de José Covès : En tête le numéro 1 (HOPELESS) au mieux il va galoper sur sa meilleure rampe de Lancement sur laquelle il n’a jamais déçu . Puis Le 3 (LEHAIM) : son expérience et son aptitude aux pistes profondes sont deux atouts majeurs. Le 5 (NAAB) est à 100% et il a fait aussi ses preuves à ce niveau. La bonne surprise ! le 15 (DES ANNEES FOLLES) s’est déjà imposée sur ce tracé, elle peut s’en souvenir. Quant au 14 (ORANGEFIELD) il est d’une constance exemplaire, sûr dans les cinq premiers.

On peut encore choisir le 6 (CASTLE DREAM) le brillant lauréat d’un quinté, le 8 Mars à Fontainebleau, le 9 (JOIN US) désormais plus affuté maintenant plus compétitif enfin le 8 (COCO CITY) le parfait cinquième