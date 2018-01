Les pronostics hippiques - 06/01/2018

Les favoris de José Coves : 2-, 3, 16, 14, 18, 11, 1, 10.

Ce sprint départ lancé à l’aide de la voiture de starter sur les 2.100 mètres de la grande piste de Vincennes met aux prises 18 trotteurs. Je fais d’abord confiance au numéro 2 Un Cher Ami, ce pur sprinter vient d’être deuxième sur ce tracé, c’est le favori logique. A ses côtés s’élancera Very First le 3, les pieds nus pour ce bel objectif. Sans ses fers, il élève toujours son niveau. le 16 Utile Lebel nous arrive du sud-ouest avec dans ses bagages, de sérieux titres dans des lots de même facture. Le 14, Agora du Goutier vient d’afficher sa forme au bon moment, comme le prouve sa récente quatrième place à l’étage supérieur. Puis le 18, Varuiso du Bouffey aux fins de course souvent spectaculaires.

L’on peut retenir aussi le 11 Ugophenio avec le sulky d’or Jean-Michel Bazire, le numéro 1 Ulysse Maria, en pole position, son réveil est programmé. Enfin le 10 Agi de Crennes déjà lauréat d’un quinté semblable à plus de 40 contre 1. Mon ticket pour la quatrième course à Vincennes vers 15h15 : 2-3-16-14-18 ensuite le 11-1-10.