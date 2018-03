Le débat d’Europe Matin - Spéciale Mai 68 - Invités : Daniel Cohn-Bendit et Patrick Rotman - 22/03/18

Patrick Cohen et la rédaction d'Europe 1 décryptent, et analysent les grandes questions qui agitent la culture et en débattent.

Spéciale Mai 68 Daniel Cohn-Bendit Patrick Rotman, journaliste, historien et documentariste pour son roman graphique et historique "Mai 1968: la veille du grand soir" dessiné par Sébastien Vassant