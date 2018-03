Mediapolis – 24/03/18

Mediapolitique - ce néologisme a été inventé sur Europe 1, où tous les samedis matin, entre 10h et 11h, Olivier Duhamel décode avec ses invités l’actualité de la semaine et analyse comment les politiques et leur communication l’influencent ou la subissent. Cette saison, Géraldine Muhlmann sera sa nouvelle complice pour mêler pertinence et impertinence qui font le sel de cette émission.

Invités : Sylvain Bourmeau, Directeur du quotidien AOC, producteur à France Culture et professeur associé à l’EHESS Philippe Tesson, journaliste, éditorialiste et directeur du théâtre de Poche-Montparnasse Alice Baudry, Médiapolis Ailleurs