Mediapolis - 17/03/18

Mediapolitique - ce néologisme a été inventé sur Europe 1, où tous les samedis matin, entre 10h et 11h, Olivier Duhamel décode avec ses invités l’actualité de la semaine et analyse comment les politiques et leur communication l’influencent ou la subissent. Cette saison, Géraldine Muhlmann sera sa nouvelle complice pour mêler pertinence et impertinence qui font le sel de cette émission.

Invités : Philippe Corcuff, maître de conférences de science politique à Sciences Po Lyon, militant libertaire et altermondialiste Vincent Trémolet de Villers, rédacteur en chef des pages Débats Opinions du Figaro et du Figaro Vox Chroniqueuses : Claire Hazan, Alice Baudry