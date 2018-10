Mediapolis - 13.10.18

13ème saison pour Médiapolis, l'émission de décryptage d'Olivier Duhamel. Entouré de ses invités le politologue réunit autour de lui des spécialistes pour explorer et décortiquer les rapports entre médias et politique. La communication d’un point de vue politique, et la politique à travers sa communication.

Invitées :

- Raquel Garrido, chroniqueuse - Simone Hariri Baulieu, fondatrice et présidente de la maison de production Effervescence