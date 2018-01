Guillaume Perrier : "On a besoin de la Turquie sur le dossier syrien"

A l’occasion de sa visite à Paris, coup de projecteur sur l’influence du président turc, Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir en Turquie depuis 2003 et acteur incontournable d’un Moyen-Orient en pleine recomposition. Répression, religion et géopolitique… décryptage avec Guillaume Perrier, ancien correspondant d’Europe 1 et du Monde à Istanbul et auteur de "Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan".

Invité(s) : Guillaume Perrier, auteur de "Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan" aux éditions SOLIN/Actes Sud