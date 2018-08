L'espace en tête - Les start-up

Chaque jour, L'espace en tête, président du Centre national d'études spatiales (CNES), nous emmène à la découverte de l'espace. Aujourd'hui, Les start-up.

Le spatial connaît une transformation accélérée en termes d’innovation technologique, d’exploration spatiale et de développement des usages, notamment grâce au numérique, à l’explosion des données et à l’intelligence artificielle. Il devient un formidable levier de développement économique et sociétal.

En 2016, le CNES s’est doté d’une Direction de l’Innovation et des Applications avec la mission de s’ouvrir sur le monde extérieur, de favoriser les échanges technologiques et d’être à l’écoute des besoins des utilisateurs. La volonté du CNES est de faciliter le transfert de technologies comme source d’innovation et de rupture et d’être moteur pour le développement économique lié à l’utilisation des solutions spatiales, l’enjeu étant d’intégrer et de fédérer des acteurs qui ne partage pas la culture, de les sensibiliser à l’apport des solutions satellitaires et in fine, d’entrer dans l’économie réelle.

Le CNES s’est fixé comme objectif de répondre aux besoins des entrepreneurs qui souhaitent intégrer le spatial dans leur innovation. Notre ambition est de bâtir une offre de soutien et d’accompagnement et de la rendre visible et accessible. Cette offre de services couvre de multiples aspects comme la promotion et la formation aux applications satellitaires, le conseil pour l’intégration de technologies spatiales, la mise à disposition de données, d’outils et de moyens techniques ou encore, l’accompagnement, l’aide au montage de projets ou à la recherche de financement. Elle s’accompagne aussi d’une stratégie d’alliances et de partenariats avec les pôles de compétitivité afin de s’insérer au plus près du tissu économique et des acteurs locaux, les agences de développement économique, les ministères, les régions, les métropoles et les incubateurs et les accélérateurs afin de faciliter le déploiement, l’adoption et la commercialisation de solutions spatiales dans les marchés à fort potentiel de croissance.

Fin 2017, le CNES a lancé l’initiative Connect-by-CNES, qui vise à être présent « hors de ses murs », au plus près des communautés. Mettre les technologies et les solutions spatiales au cœur de l’activité économique des entreprises de toutes tailles est la mission principale de Connect-by-CNES. Notre présence à Paris à Station F et la collaboration avec La French Tech sont stratégiques. Elles constituent une excellente opportunité de s’associer à la dynamique des start-ups innovantes et de participer à des événements en commun afin d’acculturer le tissu économique en France et à l’international. Notre réussite sera celle des start-ups qui innovent à partir de données ou solutions spatiales. Le spatial devient une ressource évidente pour chacun, quel que soit le secteur d’usage.