Méribel fête ses 80 ans

Vanessa Zha livre chaque semaine ses escapades culturelles coups de cœur.

Ce dimanche matin, on chausse nos après-skis, on enfile nos grosses doudounes et nos bonnets, direction la neige pour poser nos skis dans la vallée de la Tarentaise, au cœur des Trois vallées, à Méribel qui fête cette année ses 80 ans.

Un cœur. On se situe au cœur des Trois vallées au sens propre comme au sens figuré parce que Méribel est encerclé d’un côté par Courchevel, et de l’autre par Val-Thorens et Les Ménuires, au cœur donc. Mais le cœur est aussi le symbole de la station, ce qui n’est pas un hasard, c’est une même une très belle histoire qu’Eric Bouchet, le directeur de la station nous raconte : "Traditionnellement dans la vallée, les femmes portaient un cœur en or, qu'elles avaient à partir du moment où elles étaient mariées.Ce cœur était une ressource financière en cas de besoin pour la famille. Elles pouvaient, lorsque les circonstances l'exigeaient, le vendre pour trouver un peu d'argent, faire vivre a famille et dès que les finances allaient un peu mieux, de nouveau, la famille réinvestissaient dans ce cœur. C'est à la fois un cœur qui était un bijou mais aussi quelque part une petite réserve financière en cas de besoin."

Free randonnée. La station authentique fête cette année ses 80 ans et depuis deux à trois saisons, on sent un vrai retour aux racines du ski. La version alpine a toujours autant de succès mais on revient à cette première mode qu’était le ski randonnée. On est la pour décompresser, se retrouver avec les autres mais aussi avec soi- même…et dans la vallée de Méribel la free randonnée marche fort : "C'est monter au-dessus ou à côté des remontées mécaniques, dans une courbe un peu perdue. Et pendant une demi-heure, une heure, à 300-400 ou 500 mètres de dénivelé, pas plus, on se fait du bien avec une activité physique d'endurance et accéder à un site de toute beauté, vierge de toute trace et de toute personne. Il y a un lien entre ski alpin avec la descente traditionnelle et un plaisir plus ancestral."

Adresses. Quand on écoute Eric Bouchet, on a envie d’endroit unique, vierge de tout et à Méribel, il y en a de nombreux comme la nouvelle piste des animaux qui vous propose de bifurquer à droite pour glisser parmi les sapins et tomber au milieu de la foret sur un restaurant : le Clos-Bernard avec une belle terrasse. C’est une adresse bien secrète rien que pour vous. Et pour poser ses skis, il y a L’Adray télébar, le plus ancien hôtel, qui est maintenant un vrai petit cocon de charme. On y va skis aux pieds. Et si on veut se faire très plaisir, voici une autre adresse : le Kaila.