Les aspirations de la jeunesse iranienne

Le mouvement de protestations qui s’est répandu dans plus de 80 villes d’Iran durant une semaine, à partir du 28 décembre 2017, semble avoir été contenu. Même si 21 personnes y ont été tuées en une semaine, et quelque 3.700 Iraniens arrêtés. En cause dans ce soulèvement : la vie chère, le chômage… Les Iraniens espéraient plus de changements avec l’accord sur le nucléaire. Les jeunes disent, sur Europe 1, leurs espoirs et colères.

Reportage de Jean-Sébastien Soldaini à Téhéran, en Iran.