En Egypte, à Assouan, les Nubiens réclament le droit au retour

En Egypte, les Nubiens réclament toujours leur droit au retour au bord du lac Nasser, mais leurs manifestations pacifiques sont de plus en plus réprimées par l’Etat égyptien. Le conflit remonte au sacrifice des années 1960 quand la construction du barrage d’Assouan eut pour conséquence de submerger 44 villages et de faire déplacer 50.000 Nubiens. Cette minorité noire, relogée en plein désert et loin du Nil, fut longtemps oubliée et marginalisée. Aujourd’hui la jeunesse tente de raviver sa mémoire et ses droits.

Reportage d’Ariane Lavrilleux à Assouan.