Égypte : Sissi Imperator…

Les résultats seront officialisés lundi 2 avril, mais le président sortant Abdel Fattah al-Sissi l’emporte sans surprise avec sans doute plus de 90% des suffrages. Un score de maréchal ! Malgré de nombreuses incitations à voter et des menaces d’amendes en cas d’abstention, beaucoup d’Égyptiens ont boycotté ce scrutin, et un million et demi d’entre eux a même voté nul pour exprimer leur rejet de cette fausse compétition.

Avec Ariane Lavrilleux, correspondante au Caire, Égypte.