Les papilles font de la résistance - Julien Allano - 13/01/2017

Une émission savoureuse, animée par Helena Morna et Olivier Poels, qui met du terroir dans nos assiettes : ce qui est bon pour nous, avec la recette d’un chef qui revient du marché, des conseils pour savoir quoi boire avec le produit du jour. Consommer « terroir » suppose une forme d’engagement : une cuisine gourmande, responsable, accessible à tous et une cuisine qui ne gâche pas. Astuces et conseils, rencontres avec les producteurs, et un questionnaire de Proust, parce que c’est bon les madeleines !

- Le Chef Julien Allano

Restaurant Au clair de la Plume à Grignan, en Provence https://clairplume.com/grignan1/fr/ Il propose notamment un Menu gastronomique à 39€ au déjeuner (du lundi au samedi inclus, dimanches exceptés). https://clairplume.com/grignan1/fr/content/11-restaurant-gastronomique - La rencontre d’Anne-Laure Jumet: Yohann Marraccinni, Chef du café Pouchkine

16 place de la Madeleine à Paris http://cafe-pouchkine.fr/ - C’est nouveau : les insectes comestibles

Chips, pâtes, granola à découvrir chez jimini’s https://www.jiminis.com/ Steak chez Les Fruits de Terre http://lesfruitsdeterre.fr/ https://www.facebook.com/lesfruitsdeterre/