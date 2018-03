Les papilles font de la résistance - Emission spéciale Café - Claude Colliot - 24/03/18

Une émission savoureuse, animée par Helena Morna et Olivier Poels, qui met du terroir dans nos assiettes : ce qui est bon pour nous, avec la recette d’un chef qui revient du marché, des conseils pour savoir quoi boire avec le produit du jour. Consommer « terroir » suppose une forme d’engagement : une cuisine gourmande, responsable, accessible à tous et une cuisine qui ne gâche pas. Astuces et conseils, rencontres avec les producteurs, et un questionnaire de Proust, parce que c’est bon les madeleines !

Invités : Emission spéciale à l'occasion de la journée du Café - Claude Colliot, chef du Restaurant Claude Colliot (Paris) http://www.claudecolliot.com/ - La rencontre : Anne Caron, première femme élue Meilleur Torréfacteur de France

- C’est Nouveau : Carrés de café, la première tablette de café à croquer