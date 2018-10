Tensions sous-jancentes autour du remaniement : pourquoi ce retard ?

Chaque matin, Michaël Darmon évoque un sujet précis de la vie politique.

Le remaniement provoqué par le départ de Gérard Collomb tourne au psychodrame politique. Europe 1 l’annonçait ce mardi dès la mi-journée : le gouvernement ne serait pas annoncé comme il était prévu. Pourquoi est-ce ça coince ?

On va dire les choses comme elles sont : depuis ce mardi, le fonctionnement de l’exécutif est bloqué à cause des tensions autour de la nomination du ministre de l’Intérieur. Elles débouchent sur un affrontement en coulisses entre Marcheurs de droite et de gauche, le premier depuis l’élection d’Emmanuel Macron.

Il y a eu d’abord une levée de boucliers contre les projets, réels ou théoriques, de nommer Jean Castex, ce haut-fonctionnaire ayant travaillé avec la droite et avec Nicolas Sarkozy.

L’option était sérieuse selon plusieurs sources élyséennes, mais est devenue fragile sous les coups de boutoirs des Marcheurs emmenés par Christophe Castaner.

Plusieurs combinaisons entre recrutement d’experts et personnalités du premier cercle sont alors examinées, avec des ballons d’essai vers Gérald Darmanin.

Mais dans cette optique, c’est Christophe Castaner qui peut être une option.

Sauf que l’exécutif souhaite lui adjoindre Frédéric Péchenard, ancien directeur de la police, membre des Républicains et sarkozyste. Frédéric Péchenard a été reçu ce mardi à l’Élysée et à Matignon. Hier, Christophe Castaner s’opposait à ce projet poussé par Édouard Philippe.

En fait , les macronistes sont agacés de ce constat : la droite à trop de poids.

Il faut dire qu’en 15 mois, Édouard Philippe a réussi à s’imposer au grand dam des Marcheurs qui ont du mal à exister face aux personnalités de droite du gouvernement. Ni de droite ni de gauche, le concept atteint sa limite.

D’autant que le centre de gravité semble effectivement se caler sur le centre droit avec l’équipe en préparation.

Les MoDem vont monter à quatre au moins, Marc Fesneau pourrait se retrouver aux Relations avec le parlement, Udi et Agir seront présents sur la thématique des territoires.

Est-ce que le nouveau concept sera en même temps à droite et au centre ? Il faudra être attentif aux redécoupages possibles pour déceler des signaux envoyés à gauche, ainsi que la création de ministres délégués pour la jeune génération.

Il faudra être attentif à la suite des événements. Ce remaniement peut en même temps dégeler la machine du gouvernement mais refroidir l’ambiance entre les deux têtes de l’exécutif.