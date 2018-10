Les Républicains : la stratégie Wauquiez et les dilemmes de la droite

Chaque matin, Michaël Darmon évoque un sujet précis de la vie politique.

Michaël Darmon nous révèle un rapport au vitriol sur l’état de fonctionnement des Républicains qui pourrait faire du bruit. Ce rapport est signé Pierre Bedier, le président de la fédération Les Républicains des Yvelines, un proche de Laurent Wauquiez. Michaël Darmon s’est procuré ce document.

Dans cette note interne de synthèse, Pierre Bedier n’a pas la langue dans sa poche ni le crayon dans sa trousse. Jugez plutôt avec ces constats à la sulfateuse, il pointe un parti recroquevillé et dépassé par les enjeux nationaux pas assez mobilisateurs.

“ Aujourd’hui dans de nombreux territoires, nos instances LR sont des clubs fermés autour d’un petit nombre de militants. Cette situation entraîne une démotivation”, écrit l’auteur.

La solution serait de se réorganiser autour de thèmes locaux et de figures régionales sur le mode des caucus américains qui sont des référents décentralisés.

Dans ce rapport, Pierre Bedier ausculte le parti et le trouve mal en point et sans le sou. “Nos instances locales militent avec des moyens financiers inexistants", pas possible de trouver des lieux pour se réunir ou pouvoir imprimer des tracts.

La conséquence est que cela facilite “une prise en main par un petit groupe de militants souvent réélus sans avoir fait les preuves de leur action."

Bref, quand on lit Bedier, Les Républicains en régions c’est la droite des apparatchiks.

Là encore, une solution est proposée : développer un réseau local de micro parti pour financer ces caucus. Il faudra leur trouver un terme français.

Et cela continue sur plusieurs pages. C’est un constat clinique sans état d’âme qui propose d’élaborer un nouveau parti. Ce document interne est très intéressant parce que jamais on est allé aussi loin dans la description d’un parti à la dérive.

Pierre Bedier est chargé de l’audit du parti. Comme on dit, il a délivré.

Il faut bien comprendre que c’est à la demande de Laurent Wauquiez que cet audit est réalisé.

Lorsque Laurent Wauquiez s’est installé aux commandes du parti, il a nommé un chargé de mission sur la réorganisation du parti. Pierre Bedier, un routard du RPR,

est parti à la découverte d’un parti dans un contexte “de fortes dissidences et multiplications de chapelles”.

La solution s’impose : il faut moins, beaucoup moins, de démocratie interne. Pierre Bedier recommande de ne plus élire les patrons des fédérations au suffrage universel, comme cela va à se passer dans quelques jours.

Ainsi le parti pourra avoir la main sur tout le territoire et les dissidents devront rentrer dans le rang. Il faudra enfin se débarrasser du profil du bon vieux militant avec un recours accru aux réseaux sociaux et au mode de fonctionnement en start-up.

Cette mue n’est pas encore officiellement annoncée aux instances du parti. Ce jeudi, on expliquait dans l’entourage de Laurent Wauquiez qu’il n’avait pas l’intention d’en parler pour le moment.

Sauf que l’on comprend bien que Laurent Wauquiez compte bien transformer au pas de charge les Républicains pour porter sa candidature à l’élection présidentielle de 2022.